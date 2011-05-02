22 октября объявлено Днем блаженного Кароля Войтылы

Решением Папы Римского БЕНЕДИКТА ХVI 22 октября объявлено официальным католическим церковным праздником - Днем блаженного Кароля Войтылы, сообщает пресс-служба Святого Престола. Именно эта дата связана с избранием польского кардинала на папский трон в 1978 году.

Нынешней ночью десятки тысяч паломников выстроились в очередь у собора Святого Петра для того, чтобы поклониться гробу с останками Иоанна Павла II, установленному в храме.

Накануне государственный секретарь (глава правительства) Святого Престола кардинал Тарчизио БЕРТОНЕ сообщил в телеинтервью, что вознесение Иоанна Павла II на алтарь святости будет продолжено: в скором времени возобновится работа комиссии по канонизации предыдущего главы Римско-католической церкви. Для положительного решения понадобится новое чудо, связанное с именем К.Войтылы, произошедшее уже после его беатификации (причисления к лику блаженных), пояснил кардинал. Этот процесс займет несколько лет, предупредил прелат.

Сегодня, 2 мая, в апостольской столице завершаются торжества беатификации польского понтифика. Благодарственную мессу на площади Святого Петра проведет кардинал Т.БЕРТОНЕ. Вечером саркофаг с останками Кароля Войтылы будет окончательно замурован в заранее подготовленную нишу часовни Святого Себастьяна, рядом со знаменитой скульптурой Микеланджело "Пьета".