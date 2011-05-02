Мировые лидеры приветствуют уничтожение бен Ладена

Международное сообщество приветствует новость об уничтожении американскими военными "террориста номер один" Осамы бен Ладена в Пакистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на международные СМИ.

Одним из первых по этому поводу высказался британский премьер-министр Дэвид КЭМЕРОН, заявивший, что смерть бен Ладена принесет "огромное облегчение" всему мировому сообществу.

Приветствовали известие и израильские руководители. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНЬЯХУ назвал операцию "победой правосудия, свободы и общих ценностей демократических стран". Израильский Президент Шимон ПЕРЕС заявил, что ликвидации бен Ладена "огромный успех не только для США, но и всего мира, который теперь вздохнет свободно после того как бен Ладен, хоть и с задержкой, но понес заслуженное наказание".

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК считает, что убийство лидера «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена сделало мир более безопасным. Об этом идет речь в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

«Мы проснулись в более безопасном мире. Хотя борьба международного сообщества против террористов не завершена, сделан важный шаг в борьбе с «Аль-Каидой», чтобы дать безопасность миллионам людей: христианам, мусульманам, всем тем, кто верит в мирное сосуществование», - отметил Е.БУЗЕК.

В свою очередь глава МИД Франции Ален ЖЮППЕ назвал уничтожение "террориста номер один" "победой всех демократий, которые ведут борьбу против отвратительного бедствия, которое представляет собой терроризм". Министр обороны Франции Жерар ЛОНГЕ в интервью французской радиостанции RTL заявил, что смерть главы "Аль-Каида" - это "событие, значимое для всего мира".

Министр иностранных дел Гвидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ заявил, что ликвидация лидера "Аль-Каиды" - это "хорошая новость для всех людей в мире".

Глава МИД Италии Франко ФРАТТИНИ назвал уничтожение "террориста номер один" "победой добра над злом, правосудия над жестокостью". Министр обороны Италии Иньяцио Ла РУССА назвал проведенную операцию "чем-то большим", чем просто военной и разведывательной операцией. "Я думаю, что это еще и символический акт, который, прежде всего, дает понять, что борьба с терроризмом не напрасна", - сказал он.

Президент Турции Абдуллах ГЮЛЬ также приветствовал ликвидацию бен Ладена. "Я с большим удовлетворением воспринимаю это", - сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в Анкаре. "Для каждого это должно стать уроком", - добавил А.ГЮЛЬ.

Как сообщалось, Осама бен Ладен был уничтожен 1 мая американским армейским спецназом в одном из домов недалеко от пакистанской столицы Исламабада. Это подтвердил Президент США Барак ОБАМА. Он сообщил, что санкционировал операцию еще неделю назад и пакистанские власти были уведомлены о ее проведении.

В ходе спецоперации несколько бойцов спецназа морской пехоты прибыли на вертолетах в город Абботтабад, в 60 километрах от столицы Пакистана, где, согласно полученной информации, скрывался террорист. Спецназовцы проникли в дом и после небольшой перестрелки нейтрализовали находившихся в доме подозреваемых. Бен Ладен был убит при перестрелке. Всего погибли три человека, находившихся в доме вместе с террористом, один из них, предположительно, был его сыном. Потерь среди военнослужащих США нет.