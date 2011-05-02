Президент России поздравил США с гибелью бен Ладена

10:29, 02 мая 2011
Мир
1861

"Аль-Каиду знаем не понаслышке"

В Кремле приветствуют серьезные успехи США, достигнутые в борьбе с международным терроризмом, сообщает пресс-служба президента России.

"Россия одной из первых столкнулась с опасностями, которые несёт глобальный терроризм, и, к сожалению, не понаслышке знает, что такое «Аль-Каида», - говорится в сообщении.

"Возмездие неизбежно настигнет всех террористов", - отметили в Кремле. При этом подчеркнули, что "существенный результат может принести только совместная объединённая борьба с глобальным терроризмом. Россия готова к наращиванию такого сотрудничества".

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter