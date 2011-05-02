Президент России поздравил США с гибелью бен Ладена
10:29, 02 мая 2011Мир
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"Аль-Каиду знаем не понаслышке"
В Кремле приветствуют серьезные успехи США, достигнутые в борьбе с международным терроризмом, сообщает пресс-служба президента России.
"Россия одной из первых столкнулась с опасностями, которые несёт глобальный терроризм, и, к сожалению, не понаслышке знает, что такое «Аль-Каида», - говорится в сообщении.
"Возмездие неизбежно настигнет всех террористов", - отметили в Кремле. При этом подчеркнули, что "существенный результат может принести только совместная объединённая борьба с глобальным терроризмом. Россия готова к наращиванию такого сотрудничества".
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