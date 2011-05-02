Обама: убит Осама бен Ладен

Президент США Барак Обама заявил, что Осама бен Ладен убит американскими военными (текст выступления - англ).

В обращении к нации президент сообщил, что операция прошла в Пакистане, и сейчас тело бен Ладена находится в США, его личность подтверждена тестом ДНК.

В то же время Обама повторил слова своего предшественника Джорджа Буша о том, что США воюют не с исламом, а с международным терроризмом.

Лидер "Аль-Каиды" был убит спецгруппой морской пехоты в особняке в городе Абботабад в 50 км от Исламабада. Эту информацию подтвердил в своем выступлении президент США Барак Обама.

По его словам, неделей ранее спецслужбы США получили достаточно информации о местонахождении. Прямой приказ Б.Обамы о проведении операции по уничтожению бен Ладена был исполнен сегодня. В проведении операции власти Пакистана оказали содействие США.

В Вашингтоне около Белого дома собираются люди, они поют гимн страны и скандируют "США", празднуя гибель человека, которого считают организатором взрывов 11 сентября 2001 года.