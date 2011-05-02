Ливия обещает восстановить разбитые посольства за свой счет
05:53, 02 мая 2011Мир
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"Полицейским не удалось справиться с толпой"
. Ливийские власти в воскресенье выразили сожаление в связи с нападениями на ряд посольств западных стран в Триполи, сообщает Reuters со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Халеда Каима (Khaled Kaim).
По его словам, полицейским не удалось справиться с толпой, возмущенной авианалетом НАТО, в результате которого погибли родственники ливийского лидера Муамара Каддафи.
Как сообщил Каим, в воскресенье были разгромлены британское и итальянское посольства, а также департамент консульской службы посольства США. По его словам, ливийское руководство оценит нанесенный дипломатическим миссиям ущерб и проведет ремонтно-восстановительные работы.
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