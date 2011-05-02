Ливия обещает восстановить разбитые посольства за свой счет

. Ливийские власти в воскресенье выразили сожаление в связи с нападениями на ряд посольств западных стран в Триполи, сообщает Reuters со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Халеда Каима (Khaled Kaim).

По его словам, полицейским не удалось справиться с толпой, возмущенной авианалетом НАТО, в результате которого погибли родственники ливийского лидера Муамара Каддафи.

Как сообщил Каим, в воскресенье были разгромлены британское и итальянское посольства, а также департамент консульской службы посольства США. По его словам, ливийское руководство оценит нанесенный дипломатическим миссиям ущерб и проведет ремонтно-восстановительные работы.