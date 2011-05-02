Очередное землетрясение вызвало панику в Алма-Ате

В Алма-Ате в ночь на понедельник зафиксировано очередное землетрясение, седьмое в серии подземных толчков, ощущавшихся в городе в течение всего воскресенья, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье первый подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован в 08.31. Эпицентр находился в 76 километрах к северо-востоку от Алма-Аты. Позже в течение дня была зафиксирована серия из пяти землетрясений магнитудой от 4 до 4,8. Эпицентр всех подземных толчков располагался в том же районе.

По информации Европейского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre), последнее, седьмое по счету, землетрясение за сутки произошло в 02.29, магнитуда подземных толчков - 4,8. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-востоку от Алма-Аты.

Небывалая по продолжительности серия подземных толчков, вкупе с полным отсутствием какой-либо информации из официальных органов, привела к возникновению панических настроений у жителей города. Многие семьи вышли с вещами и документами на улицы и боялись вернуться в свои дома. Судя по сообщениям в сети микроблогов Twitter, некоторые алма-атинцы на автомашинах выехали за пределы города. В социальных сетях начали активно распространяться слухи о том, что службы ЧС якобы прогнозируют разрушительное землетрясение в городе в ближайшие часы.

В ночь на понедельник премьер-министр Карим Масимов оставил на своей страничке в Twitter сообщение о том, что министр по ЧС Владимир Божко и аким (глава администрации) Алма-Аты Ахметжан Есимов доложили ему о ситуации в городе.

Примерно в это же время появились первые комментарии специалистов. Директор института сейсмологии Танаткан Абаканов в интервью журналистам опроверг информацию о том, что возглавляемое им ведомство прогнозирует сильное землетрясение в ближайшие часы и призвал жителей города не поддаваться панике. "Я как руководитель сейсмологического института вас хочу предупредить, что нет никаких оснований, чтобы выходить из зданий и прислушиваться к паникерам. Во всяком случае на данный период ситуация находится под контролем", - сказал Абаканов.

По его словам, подземные толчки, последовавшие за первым землетрясением, являются афтершоками, и они будут продолжаться еще некоторое время.