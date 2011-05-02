Свыше 90% поляков считают Иоанна Павла II моральным авторитетом

93% граждан Польши считают своего соотечественника и первого славянина, который возглавил Римско-католическую церковь, Иоанна Павла II моральным авторитетом.

Об этом свидетельствует опрос CBOS проведенный совместно с Центром Мнения Иоанна Павла II, который приводит Gazeta Wyborcza.

В то же время, в соответствии с проведенным исследованием, за последние шесть лет уменьшилось количество поляков, которые говорят, что руководствуются в ежедневной жизни указаниями прежнего понтифика.

В марте этого года таких поляков уже было 66% против 84% в мае 2005 года.

Также уменьшилось количество граждан Польши - до 58 с 70 процентов – которые признают, что деятельность Иоанна Павла II имела влияние на их жизнь.

«Несмотря на то, что Иоанн Павел II остается исключительным для большинства наших соотечественников, память о его достижениях не до конца выдерживает проверку временем», - отмечает в комментарии к исследованию Наталия ХИПШ из CBOS.

Эксперт объясняет такую ситуацию тем, что в последние годы во взрослую жизнь входит все больше людей, которые раньше из-за своего молодого возраста не могли осознанно воспринимать деятельность понтифика.

70% поляков также назвали беатификацию Иоанна Павла II важным событием в мире, а 83% важным для их жизни.

В рамках исследования было опрошено 1109 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Риме проходит беатификация Иоанна Павла II.