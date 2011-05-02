В Сирии арестованы сотни противников режима

В Сирии, в городе Эль-Камышлы арестованы два известных деятеля курдской оппозиции - Абдель Кадер аль-Хазнави и Абдель Самад Али. Они призывали к проведению массовых акций с требованием демократических реформ, сообщает Радио Свобода.

По словам гражданских активистов, в воскресенье правительственные войска и танки вели огонь в городе Дераа - центре антиправительственных выступлений.

Согласно тем же источникам, по всей стране были арестованы сотни сторонников оппозиции.

Всего за время протестов с середины марта - по данным правозашитников - в столкновениях в Сирии погибли уже 580 человек.

Евросоюз намерен ввести санкции против Дамаска.

Сирийская оппозиция готовит новые акции с требованием отставки президента Башара Асада.