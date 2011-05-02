В Москве готовят журналистов со знанием украинского языка

Институт международных отношений и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в 2012 году проведет первый выпуск восьми журналистов-международников со знанием украинского языка.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН в РФ преподаватель украинского языка в МГЛУ Людмила ГМЫРЯ, преподавание украинского языка в университете обеспечивают педагогические кадры из Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова (г.Киев), которые работают по обмену. По ее словам, Соглашение о сотрудничестве между учебными заведениями действует с 2004 года.

Она отметила, что украинский язык преподается для студентов международников как второй иностранный. Специализация украинский язык была введена в МГЛУ с 1998 года. С тех пор украинский язык преподавался для студентов регионоведов, переводчиков, а теперь и для журналистов-международников, добавила она.

Л.ГМЫРЯ отметила, что среди студентов МГЛУ, которые изучают украинский язык, есть участники международных олимпиад. Так, студентка Елена БАБКИНА в 2010 году стала победителем литературного конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя среди ученической и студенческой молодежи РФ. Конкурс проводился Институтом инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Украины.

В университете также создан и функционирует Центр украинского языка и культуры, наряду с аналогичными центрами азербайджанского, армянского, казахского, киргизского языка и культуры, а также центр Молдовы.