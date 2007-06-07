Путин и Ющенко встретятся 10 июня

Президенты России и Украины Владимир ПУТИН и Виктор ЮЩЕНКО встретятся в Санкт-Петербурге 10 июня на неформальном саммите СНГ.

Об этом сообщил сегодня глава МИД России Сергей ЛАВРОВ.

"Встреча состоится 10 июня в Санкт-Петербурге. Там президенты встретятся и, думаю, договорятся, когда им провести заседание межгоскомиссии", - сказал С.ЛАВРОВ журналистам по итогам второго заседания подкомитета по международному сотрудничеству комиссии Путин-Ющенко, состоявшемся сегодня в Москве.

Министр иностранных дел России сообщил также, что в конце лета - начале осени он посетит Украину.