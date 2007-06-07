Путин и Ющенко встретятся 10 июня
23:00, 07 июня 2007Мир
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Об этом сообщил глава МИД России
Президенты России и Украины Владимир ПУТИН и Виктор ЮЩЕНКО встретятся в Санкт-Петербурге 10 июня на неформальном саммите СНГ.
Об этом сообщил сегодня глава МИД России Сергей ЛАВРОВ.
"Встреча состоится 10 июня в Санкт-Петербурге. Там президенты встретятся и, думаю, договорятся, когда им провести заседание межгоскомиссии", - сказал С.ЛАВРОВ журналистам по итогам второго заседания подкомитета по международному сотрудничеству комиссии Путин-Ющенко, состоявшемся сегодня в Москве.
Министр иностранных дел России сообщил также, что в конце лета - начале осени он посетит Украину.
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