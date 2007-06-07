Пэрис Хилтон сменили тюрьму на домашний арест
...и запретили развлекаться
|Восковую фигуру Пэрис Хилтон в музее Мадам Тюссо одели в тюремную робу. Фото Reuters/Yahoo!
Наследницу гостиничной империи обязали сидеть под домашним арестом и носить на ноге электронный браслет, фиксирующий все ее передвижения, сообщает BBC News.
Наказание хоть и смягчено, но для известной пристрастием к шумным развлечениям Хилтон грозит стать непростым: ей запрещено посещать вечеринки.
"Мучаться", согласно решению суда, ей предстоит еще 40 дней.
В мае 2007 года 26-летняя Хилтон была приговорена к 45 дням тюрьмы за нарушение испытательного срока и вождение автомобиля с аннулированными правами. Затем срок был сокращен до 23 дней. Вечером 3 июня наследница гостиничной империи прибыла в тюрьму Los Angeles County Jail, где ее поместили в специальный блок, предназначенный для знаменитостей, чиновников и полицейских.