Пэрис Хилтон сменили тюрьму на домашний арест

Пэрис Хилтон отпущена на свободу после тюремного заключения, которое продолжалось всего три дня, сообщает телеканал Sky News. По имеющимся данным, американской знаменитости сократили срок еще в среду, и в четверг утром она вышла из тюрьмы... Но не на свободу.

Наследницу гостиничной империи обязали сидеть под домашним арестом и носить на ноге электронный браслет, фиксирующий все ее передвижения, сообщает BBC News.

Наказание хоть и смягчено, но для известной пристрастием к шумным развлечениям Хилтон грозит стать непростым: ей запрещено посещать вечеринки.

"Мучаться", согласно решению суда, ей предстоит еще 40 дней.

В мае 2007 года 26-летняя Хилтон была приговорена к 45 дням тюрьмы за нарушение испытательного срока и вождение автомобиля с аннулированными правами. Затем срок был сокращен до 23 дней. Вечером 3 июня наследница гостиничной империи прибыла в тюрьму Los Angeles County Jail, где ее поместили в специальный блок, предназначенный для знаменитостей, чиновников и полицейских.

Лента.ру