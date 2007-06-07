На саммите G8 Буш отобрал стул у Блэра
Британского премьера преследуют неприятности
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Инцидент произошел во время первого же официального заседания саммита «большой восьмерки», когда лидеры ведущих мировых держав собрались пообщаться за круглым столом.
На почетное место по правую руку от хозяйки мероприятия - канцлера ФРГ Ангелы Меркель - посадили президента России Владимира Путина. Место слева от нее предназначалось премьер-министру Великобритании Тони Блэру. Меркель встретила его на пороге зала заседаний, где политики расцеловались, демонстрируя сложившиеся между ними теплые отношения.
Однако когда они приблизились к круглому столу, выяснилось, что место Блэра уже занял подошедший раньше президент США Джордж Буш. На все просьбы пересесть американский лидер ответил категорическим отказом.
Необходимо отметить, что британского премьера в последнее время буквально преследуют неприятности. На прошедшей недавно в Лондоне выставке Блэр с супругой оказались представлены в голом виде сидящими на пороге своей резиденции, сообщают «Дни.ру».
Шокирующая картина стала частью экспозиции ежегодной летней выставки в Королевской академии искусств. По замыслу художника Майкла Сэндла, центральное полотно обрамляют две другие картины: на одной из них изображены неправомерные действия британских войск в Ираке, а на другой - груда трупов под дождем из частей человеческих тел в стиле Иеронима Босха.
Автор триптиха заявил, что стимулом к созданию произведения стали действия британского правительства и лично Блэра в связи с войной в Ираке. «Я не собирался представлять работу в этом году, но внезапно почувствовал весь свой гнев по поводу того, как Блэр все испортил», - заявил Сэндл.