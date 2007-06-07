На саммите G8 Буш отобрал стул у Блэра

Неприятный казус случился с премьер-министром Великобритании Тони Блэром на саммите «большой восьмерки». Его место за столом оказалось занято Джорджем Бушем, который отказался соблюсти требование протокола и освободить стул Блэра.

Инцидент произошел во время первого же официального заседания саммита «большой восьмерки», когда лидеры ведущих мировых держав собрались пообщаться за круглым столом.

На почетное место по правую руку от хозяйки мероприятия - канцлера ФРГ Ангелы Меркель - посадили президента России Владимира Путина. Место слева от нее предназначалось премьер-министру Великобритании Тони Блэру. Меркель встретила его на пороге зала заседаний, где политики расцеловались, демонстрируя сложившиеся между ними теплые отношения.

Однако когда они приблизились к круглому столу, выяснилось, что место Блэра уже занял подошедший раньше президент США Джордж Буш. На все просьбы пересесть американский лидер ответил категорическим отказом.

Необходимо отметить, что британского премьера в последнее время буквально преследуют неприятности. На прошедшей недавно в Лондоне выставке Блэр с супругой оказались представлены в голом виде сидящими на пороге своей резиденции, сообщают «Дни.ру».

Шокирующая картина стала частью экспозиции ежегодной летней выставки в Королевской академии искусств. По замыслу художника Майкла Сэндла, центральное полотно обрамляют две другие картины: на одной из них изображены неправомерные действия британских войск в Ираке, а на другой - груда трупов под дождем из частей человеческих тел в стиле Иеронима Босха.

Автор триптиха заявил, что стимулом к созданию произведения стали действия британского правительства и лично Блэра в связи с войной в Ираке. «Я не собирался представлять работу в этом году, но внезапно почувствовал весь свой гнев по поводу того, как Блэр все испортил», - заявил Сэндл.

«ForUm»