7 демонстрантов приговорены к смертной казни в Бахрейне

В Бахрейне 7 демонстрантов приговорены к смертной казни за убийство двух полицейских в ходе беспорядков. Об этом сообщили представители военного суда. Они отметили, что представители оппозиции "специально" напали на сотрудников правопорядка и заслуживают высшей меры наказания, передает Associated Press.

C середины февраля в Бахрейне проходят масштабные акции протеста против правящего режима, напоминает РосБизнесКонсалтинг. С 14 марта в страну по просьбе местного руководства введены войска Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Король Бахрейна объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Семья короля Бахрейна Хамида бен Иса аль-Халифа и его окружение по вероисповеданию являются мусульманами-суннитами, а большинство населения этого государства - шииты. Многие из них считают, что сторонники шиитов оказались в стороне от управления государством.