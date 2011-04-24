Западные страны мешают оборонному развитию Китая, а Россия - наоборот

Западные страны мешают оборонному развитию Китая, а Россия оказывает реальную помощь в области военных технологий, заявил в Пекине глава генштаба Народно-освободительной армии Китая Чэнь Биндэ на встрече с российским коллегой Николаем Макаровым.

"К сожалению, США и страны ЕС создают преграды для оборонного строительства Китая.., при этом Россия оказывает нам реальную помощь в области военных технологий", - цитирует РИА "Новости".

Чэнь Биндэ рассказал российскому генералу о том, что в ближайшие месяцы он посетит с рабочим визитом США. "Моя поездка должна была состояться в прошлом году, но была отложена из-за намерения США осуществить поставки вооружения на Тайвань", - напомнил китайский генерал.

Разногласия по тайваньскому вопросу в прошлом году на год прервали китайско-американские контакты по военной линии. "Они обещали не поставлять вооружение Тайваню до моего визита, посмотрим, что будет после", - сказал высокопоставленный китайский военный.

Глава генштаба ВС РФ прибыл в КНР для участия в заседании начальников генеральных штабов ВС стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Шанхае 25 апреля.