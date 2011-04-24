Президент Йемена: власть не должна перейти к протестующим

Президент Йемена Али Абдулла Салех сказал, что не желал бы, чтобы власть в стране перешла в руки протестующих. Любая передача власти должна быть осуществлена конституционным путем, пояснил он в интервью телеканалу Би-би-си.

"Вы из США и Европы все время призываете меня передать власть. Кому мне ее передавать? Тем, кто пытается организовать переворот? Нет, мы сделаем это через урны для голосований и референдумы, пригласим международных наблюдателей для мониторинга", - сказал он.

В разговоре с журналистом Би-би-си президент упомянул и о росте влияния Аль-Кайеды в стране: "Аль-Кайеда проникает в лагеря демонстрантов, и это очень опасно. Почему Запад не обращает внимания на эту деструктивную деятельность и ее последствия?".

Накануне А.Салех согласился на предложение Лиги арабских государств (ЛАГ) покинуть свой пост в 30-дневный срок и передать власть своему заместителю в обмен на защиту от судебного преследования.

Сегодня коалиция семи йеменских оппозиционных партий приняла в целом предложенный Советом сотрудничества стран Персидского залива переходный план. Однако представитель коалиции подчеркнул, что это не означает немедленного прекращения акций протеста, сообщает Радио «Свобода».

В субботу активисты йеменского молодежного движения заявили, что любой план, предполагающий юридическую неприкосновенность А.САЛЕХА, неприемлем.