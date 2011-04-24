Лидер сербской оппозиции прекратил голодовку
20:42, 24 апреля 2011Мир
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Правящая коалиция не спешит с выборами
В Белграде лидер оппозиционной националистической Сербской прогрессивной партии Томислав Николич в воскресенье прекратил голодовку с требованием досрочных парламентских выборов, сообщает Радио Свобода.
Он начал голодовку 16 апреля и на следующий день был госпитализирован.
Правящая коалиция во главе с Демократической партией, возглавляемой президентом Борисом Тадичем, отказалась выполнить требование оппозиции провести парламентские выборы 18 декабря. Власти настаивают на том, что проводить их следует только после того, как Евросоюз примет в конце года решение о придании стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
Выборы намечены на май 2012 года.
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