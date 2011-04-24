В Сирии арестованы десятки активистов оппозиции

По сообщениям из Сирии, силы безопасности арестовали десятки активистов оппозиционного движения, сообщает Би-би-си со ссылкой на местную организацию "Наблюдение за соблюдением прав человека", осудившую эти аресты. Независимого подтверждения этих сообщений пока нет.

Тем временем сообщается о волнениях в городе Джаблех на северо-западе страны, где силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погиб один человек.