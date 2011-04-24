В Пекине арестованы прихожане протестантской церкви

В столице Китая арестованы по меньшей мере 20 прихожан протестантской церкви при попытке провести службу по случаю Пасхи, сообщает Радио «Свобода».

Члены христианской общины Shouwang намеревались провести службу под открытым небом, так как у них нет помещения.

В последние недели в Китае были арестованы десятки человек из этой общины, насчитывающей около тысячи членов.

В Китае живет около 70 миллионов христиан, из них около 20 миллионов посещают церкви, деятельность которых разрешена правительством.