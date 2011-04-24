Взрыв прогремел у входа в христианскую церковь в Багдаде

Взрыв прогремел у входа в христианский храм в столице Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на источник в МВД страны.

По данным источника, взрывное устройство сработало у входа в церковь Святейшего Сердца в элитном квартале Каррадах (Karradah) в центре Багдада.

При взрыве пострадали двое полицейских, охраняющих церковь в дни пасхальных богослужений, и двое прохожих.