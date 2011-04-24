Пираты заявили, что получили за греческий сухогруз $6 млн.
16:06, 24 апреля 2011Мир
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Eagle с 24 моряками захватили в январе
|Города - базы пиратов на побережье Сомали (увеличить)
Как сообщает Reuters со ссылкой на слова координатора Программы помощи восточноафриканским мореплавателям Эндрю МВАНГУРЫ и представителей пиратов, судно Eagle дедвейтом более 52 тонн, которое ходит под кипрским флагом и принадлежит греческой компании, было захвачено пиратами 17 января в Аденском заливе в 490 морских милях (около 910 километров) от порта Салаам в Омане на пути из Иордании в Индию. Все члены команды являются гражданами Филиппинских островов.
По словам представителя пиратов КАЛИФА, за освобождение сухогруза был выплачен выкуп в размере 6 миллионов долларов. Эта информация пока официально не подтверждалась.
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