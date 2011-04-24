Папа Римский обратился к пастве с традиционным посланием

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI в Светлое Воскресение Христово, которое католики и православные отмечают в этом году в один день, обратился к пастве с традиционным посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и Миру").

Обращаясь к верующим с балкона Собора Святого Петра в Ватикане, понтифик отметил, что на небесах царит мир и радость, но этого нельзя сказать о земле, на которой все еще существуют нищета, болезни и голод.

Папа уделил особое внимание Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Ливии. Понтифик выразил надежду, что дипломатия и диалог придут на смену оружию. Он также выразил понимание беженцам и иммигрантам, вынужденным покидать родные места, призвал восстановить мир в Кот-д`Ивуаре, пожелал обрести "утешение и надежду" Японии, пострадавшей от цунами и поврежденной атомной станции.

Затем Папа поздравил христиан со светлым праздником Пасхи на 65 языках народов мира.

Верующие, собравшиеся на площади Святого Петра в Ватикане, встретили благословение понтифика аплодисментами и возгласами радости.