Лондон призывает британцев покинуть Сирию

Лондон призвал своих британцев покинуть Сирию в связи с ухудшающейся ситуацией с безопасностью, сообщает Би-би-си.

В последние два дня силы безопасности убили более ста демонстрантов, призывавших к политическим переменам.

Британский министр иностранных дел Уильям Хейг выразил возмущение убийствами, заявив, что сирийские власти должны ответить на законные требования людей.

21 апреля президент Сирии Башар Асад подписал указ об отмене режима чрезвычайного положения в стране, длившийся 48 лет, а также о ликвидации Высшего суда госбезопасности, как того в течение трех недель требовали протестующие. Однако оппозиция заявила, что отмены чрезвычайного положения недостаточно, она ничего не меняет, спецслужбы продолжают действовать вне любых законов. "Сирийский народ полностью потерял доверие к власти", заявил один из лидеров оппозиции.