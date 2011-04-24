Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла в 4 раза

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла более чем в 4 раза; к утру воскресенья зафиксированы 62 очага возгорания, охватившие 4531 гектар, сообщает ИТАР-ТАСС.

Два наиболее крупных лесных пожара общей площадью 3087 гектара сейчас на территории Республики Тува.

В ближайшие сутки специалисты прогнозируют возможное ухудшение пожароопасной ситуации в 14 районах Забайкалья, 12 районах Бурятии, 18 районах Алтайского края, 8 районах Новосибирской области, а также в Хакасии, Кемеровской области и в Красноярском крае. Ожидается присвоение 4-ого класса пожарной опасности.

Всего в ликвидации пожаров в Сибири задействовано 1187 человек и 208 единиц техники.