Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла в 4 раза
09:56, 24 апреля 2011Мир
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В ближайшие сутки ожидается ухудшение
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла более чем в 4 раза; к утру воскресенья зафиксированы 62 очага возгорания, охватившие 4531 гектар, сообщает ИТАР-ТАСС.
Два наиболее крупных лесных пожара общей площадью 3087 гектара сейчас на территории Республики Тува.
В ближайшие сутки специалисты прогнозируют возможное ухудшение пожароопасной ситуации в 14 районах Забайкалья, 12 районах Бурятии, 18 районах Алтайского края, 8 районах Новосибирской области, а также в Хакасии, Кемеровской области и в Красноярском крае. Ожидается присвоение 4-ого класса пожарной опасности.
Всего в ликвидации пожаров в Сибири задействовано 1187 человек и 208 единиц техники.
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