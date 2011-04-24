Обама почтил память армян, не произнеся слова "геноцид"
09:20, 24 апреля 2011Мир
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Сегодня День памяти
В День памяти жертв армян, погибших в Османской империи в начале 20-го века, президент США Барак Обама почтил их память, однако не назвал случившееся геноцидом.
В субботнем заявлении Обама подчеркнул, что подобное никогда не должно повториться и призвал Армению и Турцию к налаживанию отношений.
Во время президентской кампании, напоминает Associated Press, Обама обещал, что США признают уничтожение армян в Османской империи геноцидом. Вчера он еще раз подчеркнул, что его взгляды на эту проблему не изменились.
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