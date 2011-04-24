Обама почтил память армян, не произнеся слова "геноцид"

В День памяти жертв армян, погибших в Османской империи в начале 20-го века, президент США Барак Обама почтил их память, однако не назвал случившееся геноцидом.

В субботнем заявлении Обама подчеркнул, что подобное никогда не должно повториться и призвал Армению и Турцию к налаживанию отношений.

Во время президентской кампании, напоминает Associated Press, Обама обещал, что США признают уничтожение армян в Османской империи геноцидом. Вчера он еще раз подчеркнул, что его взгляды на эту проблему не изменились.