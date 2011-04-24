Аль-Каида требует от Франции 90 млн евро

Боевики "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" (АКИМ) потребовали от французских властей 90 млн евро и вывод войск из Афганистана за освобождение заложников в Мали, передает Associated Press. Сообщается, что посредники в переговорах по заложникам сейчас находятся в одном из лагерей АКИМ в пустыне Сахаре.

Семь французов были захвачены террористами в сентябре 2010 г. вблизи центра добычи урана в Нигере - г.Арлит. Трое из них были освобождены в феврале нынешнего года.

В январе, напоминает РосБизнесКонсалтинг, двое граждан Франции, похищенные в кафе в жилом квартале в центре столицы Нигера - г.Ниамей, были убиты во время попытки их освободить. В ходе военной операции, которую проводила национальная гвардия Нигера вместе с присутствующими в регионе французскими силами, террористы были перехвачены на границе с Мали, куда рассчитывали доставить заложников. По окончании операции заложники были найдены мертвыми.

Ответственность за похищения взяла на себя АКИМ, счету которой - многочисленные похищения и убийства иностранных граждан.