Грищенко убежден, что страны-доноры дадут денег на саркофаг

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО убежден, что страны-участницы Донорской конференции по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС выполнят свои обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала «Интер».

«Любая донорская конференция состоит из того, что представители государств-членов делают свои публичные заявления, которые потом подтверждаются в разный способ. Но так или иначе это обязательство уже от имени государства. Как правило, практически всегда эти обязательства выполняются, - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что страны-участницы Донорской конференции взяли обязательство предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.

По словам министра, этот процесс будет продолжен.

Он выразил надежду, что в ближайшее время Украине удастся собрать достаточную сумму для того, чтобы проект создания безопасного объекта «Укрытие» был завершен.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что стоимость этого проекта составляет свыше 1 млрд. евро и на сегодняшний день речь идет о необходимости собрать 740 млн. евро.