Румынские цыгане заняли одну из древнейших церквей в Риме

Около 150 цыган, чей лагерь был ранее разобран властями, заняли римскую базилику Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, сообщает Associated Press.

Власти пытаются уговорить их покинуть одну из древнейших сохранившихся церквей мира. Однако на данный момент лишь около 10 цыган приняли от городской администрации 500 евро в обмен на согласие на репатриацию.

Значительная часть цыган - граждане Румынии. Благотворительные организации сооружают для цыган тентовые укрытия и снабжают их продовольствием и водой. По информации Corriere della Sera, на которую ссылается РИА "Новости", в Риме и его пригородах насчитывается порядка 7 тысяч цыган, в основном нелегально прибывших из Болгарии и Румынии. Не менее половины из них - несовершеннолетние.