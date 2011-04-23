Сомалийские исламисты захватили еще один город

Дусамареб расположен в центре страны

В Сомали исламисткая группировка Аль-Шабааб захватила контроль над стратегически важным городом Дусамареб (Dhusa Mareb), передает Би-би-си. Исламистам из Аль-Шабааб удалось выбить из города силы, лояльные переходному федеральному правительству Сомали. Последние десятилетия в Сомали продолжается гражданская война, единая государственная власть фактически отсутствует, а федеральное правительство, поддержанное Западом, контролирует лишь некоторые районы столицы - Могадишо.

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