Сомалийские исламисты захватили еще один город
22:21, 23 апреля 2011Мир
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Дусамареб расположен в центре страны
В Сомали исламисткая группировка Аль-Шабааб захватила контроль над стратегически важным городом Дусамареб (Dhusa Mareb), передает Би-би-си.
Исламистам из Аль-Шабааб удалось выбить из города силы, лояльные переходному федеральному правительству Сомали.
Последние десятилетия в Сомали продолжается гражданская война, единая государственная власть фактически отсутствует, а федеральное правительство, поддержанное Западом, контролирует лишь некоторые районы столицы - Могадишо.
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