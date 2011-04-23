На свадьбу британского принца Уильяма приглашены почти 2 тыс. человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, сегодня в Великобритании обнародован список приглашенных на церемонию бракосочетания принца Уильяма и Кейт МИДДЛТОН, которая состоится 29 апреля в лондонском Вестминстерском аббатстве.

В числе приглашенных - члены монарших домов, известные политики, музыканты, спортсмены.

Утвержден и план рассадки гостей. Рядом с принцем и его избранницей будут находиться только самые близкие им люди, при этом более тысячи присутствующих будут во время службы наблюдать за ее ходом по видеоэкранам - происходящее будет скрыто от них особенностями архитектуры храма.

Среди приглашенных знаменитостей - футболист Дэвид БЕКХЭМ с женой Викторией, музыкант Элтон ДЖОН, кинорежиссер Гай РИЧИ, актер Роуэн АТКИНСОН. На церемонию прибудут ведущие политики Соединенного королевства - премьер-министр Дэвид КЭМЕРОН, лидер партии Либеральные демократы Ник КЛЕГГ, глава лейбористов Эд МИЛИБЭНД.