В Сирии тысячи людей вышли на улицы
15:36, 23 апреля 2011Мир
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Протесты против расправы над демонстрантами
Тысячи людей вышли на улицы сирийских городов в знак протеста против вчерашней расправы над демонстрантами.
Как передает "Аль-Джазира", число погибших демонстрантов от рук полицейских составило, по последним данным, 103 человека.
Похоронные процессии проходят сегодня во многих городах страны. Местные жители по-прежнему скандируют лозунги, требуя свержения действующего режима.
Митинги и шествия охватили в минувшую пятницу многие сирийские города - от средиземноморского побережья до Евфрата. Полиция и сотрудники спецслужб применили оружие и слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстраций в Дамаске, Алеппо, Дераа, а также в провинциях Хомс и Хама.
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