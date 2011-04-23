В Сирии тысячи людей вышли на улицы

Тысячи людей вышли на улицы сирийских городов в знак протеста против вчерашней расправы над демонстрантами.

Как передает "Аль-Джазира", число погибших демонстрантов от рук полицейских составило, по последним данным, 103 человека.

Похоронные процессии проходят сегодня во многих городах страны. Местные жители по-прежнему скандируют лозунги, требуя свержения действующего режима.

Митинги и шествия охватили в минувшую пятницу многие сирийские города - от средиземноморского побережья до Евфрата. Полиция и сотрудники спецслужб применили оружие и слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстраций в Дамаске, Алеппо, Дераа, а также в провинциях Хомс и Хама.