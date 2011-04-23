В Сирии при столкновениях с полицией погибли 88 демонстрантов

Количество погибших в результате подавления антиправительственных протестов, которые прошли в разных городах Сирии, достигло, по меньшей мере, 88 человек.

Как передает Газета.ру, 22 апреля десятки тысяч сирийцев вышли на улицы, призывая к отставке Президента Башара АСАДА, который находится у власти 11 лет.

Несмотря на то, что Президент Б.АСАД своим указом прекратил ранее на этой неделе действие закона о чрезвычайном положении, на улицы Дамаска и других городов утром в пятницу были выведены силы безопасности.

По данным прессы, больше всего жертв в городе Деръа. Также большое число погибших и пострадавших в одном из пригородов Дамаска.

Вечером 22 апреля Белый дом распространил заявление Президента США Барака ОБАМЫ, в котором он назвал возмутительными действия властей Сирии и сообщил, что Дамаск просит Иран оказать содействие в подавлении народных волнений.

«Вместо того, чтобы прислушаться к своему народу, Президент АСАД обвиняет внешние силы, в то время как сам просит помощи у Ирана, проводя репрессии против народа», - говорится в заявлении Б.ОБАМЫ.