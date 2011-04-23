Пастора отправили в тюрьму, чтобы пресечь антиисламскую акцию

Пастор Терри Джонс, ставший известным после призывов к публичному сожжению Корана, пытался провести очередную подобную акцию, но суд, посчитав, что действия пастора могут привести к всплеску насилия, отправил его в тюрьму. Кроме того, Джонсу запретили в течение трех лет приближаться к исламскому центру в Диборне, где находится самая большая в США мечеть, сообщает Би-би-си.

Священнослужитель вышел на свободу после того, как неизвестный доброжелатель заплатил за него штраф.

20 марта пастор участвовал в публичном сожжении копии Корана во Флориде. Это спровоцировало беспорядки в Афганистане, стоившие жизни более сотни человек, а 1 апреля нападению подвергся офис ООН в Мазари-Шарифе, погибли десять сотрудников.