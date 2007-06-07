Германия провалила председательство в Большой восьмерке?

Германское председательство в "большой восьмерке" близко к провалу. Такую точку зрения ИТАР-ТАСС высказал источник в одной из делегаций, прибывших в среду Хайлигендамм для участия в саммите лидеров ведущих индустриальных стран мира.

"На данный момент в первый день саммита главные значимые документы немецкого председательства по мировой экономике, по климату, под которыми завтра должны стоять подписи лидеров стран "восьмерки", не согласованы, - отметил источник. - Документа по мировой экономике в окончательном виде не существует. В принципе по стандартам "большой восьмерки" это практически означает провал германского председательства".

По словам источника ИТАР-ТАСС, причина сложившейся ситуации состоит в том, что германская сторона "изначально взяла на вооружение очень сложные и дорогостоящие обязательства в области защиты климата и обеспечения энергоэффективности". В итоге "многие страны "восьмерки" не смогли поддержать" эти цели.

Для исправления положения и "для подгонки документов, что обычно не делается", в среду представители стран "восьмерки" собирались для согласования позиций по основным вопросам повестки дня саммита.

Источник агентства не исключает, что в итоге, возможно, "удастся выйти на какие-то общие фразы". "Но Германии на данный момент, по состоянию на первый день саммита, не удалось продвинуть ни одну из важных намеченных целей".

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