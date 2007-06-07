Джорджа Буша за Ирак не грызет только ленивый

Выбранный Президентом США Джорджем Бушем в качестве военного советника Белого дома генерал-лейтенант Дуглас Льют заявил, что сомневается в эффективности отправки в Ирак десятков тысяч дополнительных военных, о чем Дж.Буш объявил в январе этого года.

Как сообщает "Associated Press", в письменном ответе Д.Льюта на запрос сенатского комитета по вооруженным силам, где генерал должен выступать в четверг, говорится: "рассматривая предложение, я выразил озабоченность, что увеличение (количества солдат) приведет лишь к временному и местному эффекту, если не будет дополнено аналогичным увеличением усилий иракского правительства и американского невоенного присутствия".

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