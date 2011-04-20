Путин о просьбах Украины: Курочка по зернышку клюет – тук-тук

Украинские партнеры просят перейти на рубли при расчете за энергоносители.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая с отчетом о работе правительства РФ в 2010 году перед Государственной думой.

«Сегодня наши украинские партнеры просят, чтобы мы перешли к расчетам в рублях за энергоносители», - сказал В.ПУТИН.

Он также заявил, что РФ будет укреплять национальную валюту и сделает ее резервной на постсоветском пространстве, такой процесс в этом регионе, по его словам, уже происходит.

В.ПУТИН сообщил, что Беларусь почти 90% платежей за энергоносители делает в рублях.

«Вот вам и создание финансового центра в России… Об этом говорит и правительство, и президент. Это не эфемерные планы. Мы двигаемся в этом направлении и реально добиваемся результата – постепенно, потихонечку. Курочка по зернышку клюет – тук-тук», - сказал он.