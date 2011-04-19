Янукович надеется на саммит «Восточного партнерства»

Украина надеется на результативность саммита «Восточного партнерства», который состоится в сентябре в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что второй саммит участников «Восточного партнерства» ставит перед собой амбициозные цели, и Украина надеется, что они будут приняты.

«Украина будет активно участвовать в подготовке и проведении саммита», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, инициатива «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года на саммите в Праге. Она предусматривает сотрудничество ЕС со странами - восточными соседями ЕС. Участниками программы, кроме стран-членов ЕС, являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Программа предусматривает как расширение двустороннего сотрудничества со странами-соседями, так и многостороннее сотрудничество по реализации проектов в разных сферах между ЕС и странами-партнерами.

На сегодняшний день финансирование программ «Восточного партнерства» определено в 600 млн. евро до 2014 года.