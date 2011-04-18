Началась ротация украинских миротворцев в Косово

18 апреля на базе отдельного полка Президента Украины состоялись торжественные проводы подразделения очередной - 15-й - ротации национального миротворческого контингента сил КФОР в Косово.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, в церемонии принял участие первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий ПУШНЯКОВ.

Обращаясь к будущим миротворцам, он заметил, что уверен в должном уровне их подготовки.

“От вашего профессионализма будет зависеть престиж нашего государства”, - подчеркнул А.ПУШНЯКОВ.

Миротворческое подразделение новой ротации было сформировано на базе 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

В целом в составе украинского миротворческого подразделения новой ротации 125 военнослужащих.

Перемещение национального контингента будет осуществляться поездом и автобусами в два этапа.