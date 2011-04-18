Янукович: у Украины есть стратегический план, но мир не стоит не месте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что сотрудничество Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана будет способствовать интеграционным процессам на евразийском пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина имеет стратегический план интеграции в Европейский Союз, закрепленный в Законе «О принципах внешней и внутренней политики».

«Но мир не стоит на месте, и изменения, происходящие у наших соседей – создание Таможенного союза Россией с Казахстаном, Беларусью, - вынуждает нас с этим считаться, и мы должны создавать механизмы сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал Президент Украины.

При этом он добавил, что Украина обязательно будет создавать такие механизмы. В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что это не будет препятствовать созданию зоны свободной торговли Украины с Европейским Союзом.

Более того, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в ближайшее время Россия и Казахстан войдут во Всемирную торговую организацию, и принципы отношений с этими странами уже будут базироваться на принципах ВТО. «И принципы наших отношений, как на двустороннем уровне, так и на уровне сотрудничества с Таможенным союзом, будут строиться на принципах ВТО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.