Жириновский прочит Беларуси будущее в составе России

Вице-спикер Госдумы России, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ считает, что в будущем Украина сама захочет присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Такое мнение он высказал в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

«Перспектива одна – вступать в Таможенный союз. Они (руководство Украины) будут долго ждать возможности получения каких-то плюсов от Европы. Пока они будут сопротивляться, а потом проситься, ведь мы из-за них теряем огромные деньги», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ. При этом он заявил, что Россия потеряла 80 млрд. долл. за счет поставки в Украину дешевых энергоносителей.

По его мнению, «Европейский Союз трещит и может вот-вот рухнуть». Он отметил, что об это свидетельствует ситуация в Португалии, Испании, Греции и странах Восточной Европы.

В.ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что Украина «будет медленно идти к нам».

Вице-спикер Госдумы также заявил, что сложная экономическая ситуация уже угрожает существованию Беларуси.

«Единственный способ спасти ситуацию - это уже создание не Союзного государства, а войти в состав РФ как девятый Минский федеральный округ», - сказал он.

«Все к нам вернуться, в наше таможенное пространство - вся средняя Азия, потому что у нас одна экономика, один язык, одни традиции», - уверен он.

В.ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что в будущем в Таможенный союз захочет вступить Украина, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан, а «наша задача будет не пускать их».