В катастрофических последствиях Фукусимы виноват человеческий фактор?

В катастрофических последствиях аварии на японской АЭС Фукусима виноват прежде всего человеческий фактор.

Специалисты слишком долго восстанавливали энергоснабжение и систему охлаждения повреждённых реакторов. Так считает руководитель Курчатовского института академик Велихов. Он сказал об этом в интервью журналу "The New Times". Действительно, поступки персонала были не всегда оптимальны, соглашается с академиком бывший министр атомной энергии РФ Евгений Адамов. В интервью «Эху Москвы» он отметил, что тщательное следование инструкциям, чем характерны японцы, в критической ситуации не всегда выручает.

Сегодня в районе АЭС Фукусима произошло новое землетрясение. Его магнитуда была почти 4,5. Угрозы цунами нет, новых разрушений тоже не последовало.