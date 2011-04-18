Между Италией и Францией разгорелся дипломатический скандал

Франция отказалась впустить итальянский поезд с иммигрантами из Туниса.

Об этом сообщает радио «Свобода», отметив, что Посольство Италии в Париже уже подало ноту протеста в связи с такими действиями французских властей.

В соответствии с Шенгенским соглашением, обычно контроль на границе между Италией и Францией не производится. Однако после того, как итальянские власти выдали временный вид на жительство более 20 тыс. нелегальным иммигрантам из Северной Африки, прибывшим в Италию с начала года, Франция заявила, что усилит охрану границы и будет впускать только тех иммигрантов, который смогут доказать наличие у них достаточных средств для проживания.

Глава Совета ЕС Херман ван РОМПЕЙ заявил, что тема миграции станет одной из главных на саммите Евросоюза в июне.

Как сообщалось, поток нелегальных беженцев из североафриканских стран резко увеличился в феврале 2011 года, после того как в ряде стран региона произошли перевороты. Большинство прибывших - беженцы из Туниса. Правительство Италии решило выдать временные разрешения на жительство тем иммигрантам, которые сообщили о своем намерении уехать в другие европейские страны. Нелегалы, которые представляют опасность для общества, получили приказ о депортации или совершили правонарушения, будут репатриированы.