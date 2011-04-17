Великобритания исключает свое участие в наземной операции в Ливии

Премьер-министр Великобритании Дэвид КЭМЕРОН исключает участие сухопутных войск своей страны в операции в Ливии.

Как передает ИТАР-ТАСС, это заявление глава британского правительства сделал в интервью телеканалу "Скай-ньюс".

"Мы уже заявляли, что речь не идет о вторжении или оккупации", - сказал он.

"Нам совершенно ясно, что необходимо не отклоняться от условий резолюции Совета Безопасности ООН. Мы должны сохранить поддержку арабского мира", - отметил Д.КЭМЕРОН.

Британский премьер подчеркнул, что, не выделяя наземных сил, коалиция будет оказывать всестороннюю помощь повстанцам, чтобы положить конец атакам сил Муаммара КАДДАФИ на жителей Мисураты и других городов ливийского побережья.