Заключенные сожгли колонию в России

В городе Краснокаменск Забайкальского края РФ заключенные сожгли колонию

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«17 апреля около 3-х часов ночи по местному времени в городе Краснокаменске в исправительной колонии № 10 группа осужденных, используя заранее приготовленные факелы, совершила поджог помещений колонии. В результате возгорания выгорели жилые корпуса, ряд хозяйственных и административных зданий и помещений колонии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 08.20 пожар был ликвидирован. Пострадавших среди спецконтингента и личного состава учреждения нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).

По версии следствия, в массовых беспорядках участвовали около 30 осужденных. Проводится осмотр места происшествия, ведутся допросы. Сегодня подозреваемые в организации поджога будут задержаны.

Часть заключенных, которых было более тысячи, будет переведена в другие колонии региона. По информации российских СМИ в данной колонии в 2005-2006 годах отбывал заключение бывший глава ЮКОСа Михаил ХОДОРКОВСКИЙ.