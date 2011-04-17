Спикер Совета Федерации РФ покинул пост председателя «Справедливой России»

Спикер Совета Федерации РФ Сергей МИРОНОВ покинул пост председателя партии «Справедливая Россия».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на съезде партии.

С.МИРОНОВ рекомендовал на эту должность руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Николая ЛЕВИЧЕВА.

«Я надеюсь, что съезд окажет доверие ЛЕВИЧЕВУ. Сегодня в Государственной думе «Справедливая Россия» - единственная партия, которая не представлена своим председателем, и Н.ЛЕВИЧЕВ выступает только как лидер фракции. Этого недостаточно. Особенно сейчас, в выборный год. И мы считаем очень важным, чтобы председатель партии имел думскую трибуну», - сказал С.МИРОНОВ.

По словам С.МИРОНОВА, он сосредоточится на кадровой работе в партии и займет должность председателя совета палаты депутатов «Справедливой России».

«Справедливая Россия» является одной из четырех партий, представленных в Госдуме РФ.