Эксперты: Лукашенко использует взрыв в метро в своих интересах

Теракт в минском метро может привезти к практически полной невозможности оппозиционной деятельности в Беларуси.

Об этом идет речь в аналитическом обзоре экспертов польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого располагает УНИАН.

Эксперты отметили, что власть Беларуси решила связать взрывы в метро с попытками внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране, что на самом деле позволит ей усилить свои позиции.

«Президент будет использовать теракт в Минске для пропаганды тезиса о связи исполнителей с зарубежными силами и растущей внутренней опасностью в Беларуси», говорится в обзоре.

По мнению польских экспертов, такой подход позволит сконцентрировать внимание граждан, которые все более обеспокоены экономическими проблемами, на решении внутренних проблем, направленных в первую очередь на усилении безопасности.

В результате, оппозиционная деятельность в Беларуси может быть полностью парализована спецслужбами, резюмировали польские аналитики.