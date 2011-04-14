Эксперты: Лукашенко использует взрыв в метро в своих интересах

19:50, 14 апреля 2011
Мир
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Комментарий из Польши

Теракт в минском метро может привезти к практически полной невозможности оппозиционной деятельности в Беларуси.

Об этом идет речь в аналитическом обзоре экспертов польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого располагает УНИАН.

Эксперты отметили, что власть Беларуси решила связать взрывы в метро с попытками внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране, что на самом деле позволит ей усилить свои позиции.

«Президент будет использовать теракт в Минске для пропаганды тезиса о связи исполнителей с зарубежными силами и растущей внутренней опасностью в Беларуси», говорится в обзоре.

По мнению польских экспертов, такой подход позволит сконцентрировать внимание граждан, которые все более обеспокоены экономическими проблемами, на решении внутренних проблем, направленных в первую очередь на усилении безопасности.

В результате, оппозиционная деятельность в Беларуси может быть полностью парализована спецслужбами, резюмировали польские аналитики.

 

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