В Грузии готовят очередную революцию?

2 мая оппозиция Грузии намерена объявить конкретный план действий, развернуть масштабную борьбу, конечная цель которой – проведение в стране досрочных президентских и парламентских выборов.

Об этом в эксклюзивном интервью Lb.ua заявила лидер грузинской оппозиции, глава партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино БУРДЖАНАДЗЕ.

«По всей стране уже созданы и действуют Комитеты Неповиновения. Второго мая мы готовимся объявить конкретный план действий. Люди ждут этого и готовы к борьбе», - отметила она.

«За пределами Грузии очень мало достоверной информации о происходящем в стране. Есть красивый фасад – рассказы о «грузинском экономическом чуде», искоренении коррупции и т.д. На самом деле, за фасадом кроются серьезнейшие проблемы», - подчеркнула Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

По ее словам, ситуация с политическими и гражданскими свободами, с темпами экономического роста в стране весьма удручающая.

«Приведу цифры. Внешний долг Грузии – 7 миллиардов и 100 миллионов долларов, в два раза больше, чем при Шеварнадзе. Количество беженцев возросло на 25 тысяч человек, безработица – на две трети. Продовольствие подорожало в три раза, электроэнергия – в два. Доходы людей при этом не выросли. Средняя пенсия – 47 долларов», - акцентировала экс-спикер грузинского парламента.

«Сегодня наша партия – часть большого общественно-политического движения, возглавляют которое известные спортсмены, общественные деятели, писатели, режиссеры, актеры и т.д. Эти люди прямо заявляют: Грузию необходимо спасать, добиваться смены власти – досрочных президентских и парламентских выборов», - добавила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.