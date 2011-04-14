В Москве милиция обнаружила «подземный город» нелегалов

Милиционеры Западного округа Москвы совместно с Федеральной службой безопасности и Федеральной миграционной службой обнаружили в Москве "подземный город", где проживали 110 нелегальных мигрантов, сообщает РИА «Новости».

По данным криминальной милиции, в управление внутренних дел поступила оперативная информация о том, что на огромной территории одного из режимных предприятий в непосредственной близости от Можайского шоссе под землей в бомбоубежище живут нелегальные мигранты - выходцы из Средней Азии.

"Сотрудники УВД по ЗАО совместно с ФСБ и сотрудниками ФМС провели проверку и обнаружили на территории секретного предприятия "подземный город" с нелегальными жителями. За четырехметровым бетонным забором с колючей проволокой, под землей проживали 110 мужчин и женщин. Помещения были оборудованы душевыми, спальнями и даже молельными комнатами", - сообщил сотрудник милиции.

Большая часть "подземных" жителей будет депортирована на родину, а 16 человек проверяются на причастность к преступлениям, совершенным на территории Москвы, сообщил он.

По данным правоохранительных органов, большинство из мигрантов работали на предприятии, расположенном на этой территории, и были заняты в производстве лезвий и игл для швейных машин.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям УК РФ в отношении руководителя этого предприятия.