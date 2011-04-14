БРИКС осуждает вторжение в Ливию

Группа стран, с самыми быстрорастущими экономиками мира, не одобряет силовое вмешательство в события на Ближнем Востоке и на севере Африки.

Если текст проекта декларации саммита стран БРИКС, который в четверг проходит в китайском городе Санья действительно будет утвержден главами Китая, Индии, Бразилии, России и недавно вошедшей в эту группу ЮАР, то он прозвучит явным диссонансом с решением, принятым в среду на встрече Контактной группы по Ливии в столице Катара. В Дохе, наоборот, призвали НАТО побыстрее решать вопрос с Каддафи и договорились финансировать ливийских повстанцев.

Группа БРИКС явно стремится стать аналогом Большой семерки, но только для развивающегося мира, считает Ярослав Лисоволик, главный экономист Deutsche Bank в России.

Никакого экономического смысла в формировании нового блока нет, сказал на днях в беседе с корреспондентом Бразильской службы Би-би-си американский экономист Джим О’Нил. Человек, придумавший 10 лет назад термин "БРИК", теперь недоумевает, зачем создавать из этой аббревиатуры очередную организацию и собирать регулярные саммиты.

Объяснение может быть одно: желание перевести потенциал роста ВВП в политический капитал.

"И сейчас, и десятилетия назад было много попыток создать в бывшем "третьем мире" группу стран для противовеса развитым государствам. БРИК уже сделал ряд шагов для согласования позиций, мы видели встречи их министров иностранных дел, создается институциональная основа для полноценного блока", - сказал Ярослав Лисоволик Би-би-си.