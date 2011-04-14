Ливийские повстанцы получили противотанковые ракеты

Власти Ливии обвинили Катар в поставках повстанцам противотанковых ракет Milan, производимых французской компанией Euromissile, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Такое заявление на пресс-конференции в Триполи сделал замминистра иностранных дел Ливии Халед Каим. Катар, заявил он, также направил в Бенгази - город, где сосредоточены основные силы повстанцев, - военных советников.

Командующий войсками повстанцев Абдель-Фаттах Юнис также несколько дней назад сообщал, что Катар направил в Бенгази военных инструкторов, которые должны научить оппозиционеров обращаться с противотанковыми ракетами и иным оружием.

Milan (Missile d`Infanterie Leger Antichar) - переносная противотанковая ракета производства Euromissile, различные модификации которой стоят на вооружении как в Европе, так и в других странах мира. Такие есть и у Каддафи, соглашение об их поставках было подписано Ливией и Францией в 2007 году.

В свою очередь представители оппозиционного Национального переходного совета в Бенгази 13 апреля объявили, что ведут переговоры о поставках оружия "с рядом дружественных стран", сообщает Reuters.

При этом Франция - одна из стран, признавших легитимность переходного совета, пока поставлять оружие не планирует. Об этом 13 апреля объявил президент Франции Николя Саркози после встречи с главой британского правительства Дэвидом Кэмероном. По словам Саркози, в поставках французского оружия в Бенгази нет необходимости, так как "переходный совет не испытывает затруднений с тем, чтобы найти нужное ему оружие и друзей, способных научить с ним обращаться".