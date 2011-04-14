Обама намерен сократить расходы на 4 трлн долл

Президент США Барак Обама поставил задачу перед правительством страны сократить бюджетный дефицит на 4 трлн долл. в течение 12 лет. Об этом глава Белого дома сообщил в программной речи в университете им. Джорджа Вашингтона.

Он отметил, что к решению вопроса необходимо подходить постепенно, продлевая сроки и выбирая пофазовый подход. Президент уточнил, что его предложение предполагает продолжение бюджетной программы на 2012 год, передает Associated Press.

По словам Б.Обамы, пишет РосБизнесКонсалтинг, разработка этой программы является ответом всем тем, кто заявляет, что США больше не может рассчитывать только на увеличение долгов и рост дефицита.

Глава американского государства предлагает разработать механизм автоматического регулирования государственного долга. Речь идет о возможной необходимости сокращения расходов бюджета, кроме программ соцобеспечения, поддержки бедных и медицинского обслуживания престарелых.

Вашингтон не намерен сокращать финансирование жизненно важных сфер для американского государства. По словам Барака Обамы, сокращения в минимальной степени коснутся расходов на обеспечение безопасности в стране, замечает Би-би-си.